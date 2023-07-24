В проблемном доме в Кокошкине завершили монолитные работы

Гендиректор Московского фонда защиты прав дольщиков Владимир Шимин отметил, что ведутся покраска стен и установка металлических дверей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Генеральный подрядчик ООО "Велес-Строй" завершил работы по устройству монолитных конструкций в проблемном жилом доме на улице Труда, д. 8 в Кокошкине. Строительный кран на площадке демонтирован, сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Всего в доме предусмотрено три подъезда с выходами на две стороны. Продолжаются работы по монтажу вентилируемого фасада: в высокой степени готовности находится облицовка керамогранитом, также ведется монтаж остекления лоджий и балконов, ПВХ-конструкции окон и дверей почти полностью смонтированы", - приводятся в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Кроме того, ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей. Также рабочие выполняют подготовку к монтажу коммуникаций горячего и холодного водоснабжения.

"В секции В проблемного дома подрядчик начал работы по отделке мест общего пользования. В частности, напольная плитка уложена на четырех этажах. Также ведутся покраска стен и установка металлических дверей", - цитирует пресс-служба гендиректора Московского фонда защиты прав дольщиков Владимира Шимина.

О строительстве

Руководитель Москомстройинвеста подчеркнула, что предыдущий застройщик построил объект с грубыми технологическими нарушениями. Армирование плит перекрытия было недостаточным, они не обладали необходимой несущей способностью.

Инвестконтракт на строительство проблемного дома был заключен в 2004 году, к работам прежний застройщик ООО "АИС-Проект" приступил в 2005 году. Через четыре года строительство остановилось, с 2014 года застройщик находится в процедуре банкротства.

"Жилая площадь проблемного дома в Кокошкино составляет почти 11 тыс. кв. м, в нем предусмотрено 210 квартир. Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение достроить объект за счет городского бюджета. Для обеспечения достройки и передачи квартир дольщикам столичному фонду объект был передан в 2020 году", - заключила Пятова.