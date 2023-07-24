В проезде Черского в Москве построят дом с подземной парковкой по программе реновации

В квартирах выполнят полную внутреннюю отделку

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию для жилого дома с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории в Алтуфьевском районе на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Согласован проект жилого дома по программе реновации <…> по адресу: проезд Черского, земельный участок 21Б (участок 2.1), Алтуфьевский район Северо-Восточного административного округа города Москвы. <…> Строительство будет вестись в рамках квартальной застройки по проекту планировки территорий", - говоритя в сообщении.

Так, будет возведен односекционный жилой дом на 216 квартир. Для переезда жителей из старых пятиэтажек запроектировано 56 однокомнатных, 133 двухкомнатных и 27 трехкомнатных квартир.

"В квартирах выполнят полную внутреннюю отделку. На кухнях установят мойки и плиты, в санузлах - сантехнику. Отделочные работы будут выполнены в соответствии с постановлением правительства Москвы от 08.08.2017 №516-ПП", - сказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Как уточнили в Москомэкспертизе, на первом этаже новостройки запроектированы входные группы с тамбурами, вестибюлями, колясочными и помещениями уборочного инвентаря. В нежилой части разместятся помещения общественного назначения. На подземном этаже дома предусмотрена одноуровневая подземная автостоянка.

"Проектная документация предполагает также и благоустройство придомовой территории. Запланированы проезды, тротуары, система наружного освещения, оборудованные детские игровые площадки, а также места для отдыха и занятий спортом. В дополнение к этому специалисты установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники", - заключили в пресс-службе.