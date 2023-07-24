ДОМ.РФ сообщил об успешном применении российского ПО в стройотрасли 85 регионов страны

По словам управляющего директора по IT и цифровой трансформации организации Николая Козака, сейчас для банковского контроля строительства нет единой сложившейся мировой практики, поэтому программное обеспечение для таких задач отсутствует

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российскую онлайн-платформу "Цифровой контроль строительства" на базе Единой информационной системы жилищного строительства успешно применяют уже в 85 субъектах России, рассказал в понедельник в интервью ТАСС управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

"В части среды общих данных и управления проектами отмечу собственную разработку ДОМ.РФ - онлайн-платформу "Цифровой контроль строительства" на базе Единой информационной системы жилищного строительства. Она успешно применяется уже в 85 субъектах России", - уточнил Козак.

По словам топ-менеджера, сейчас для банковского контроля строительства нет единой сложившейся мировой практики, поэтому программное обеспечение для таких задач отсутствует. В этом направлении отечественные вендоры не просто догоняют иностранных конкурентов, но и находят принципиально новые IT-решения. Ведется совместная работа крупнейших банков над стандартом предоставления данных для проектного финансирования застройщиков с применением технологий информационного моделирования (ТИМ).

Платформа "Цифровой контроль строительства" позволяет застройщикам создавать и вести цифровые информационные модели зданий, соблюдать требования законодательства и нормативных документов в части ТИМ. Ее использование снижает риски по всему инвестиционно-строительному циклу и сокращает издержки управления портфелем проектов.