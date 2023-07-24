На юго-западе Москвы завершили модернизацию коллектора "Профсоюзный"

Заммэра Петр Бирюков подчеркнул, что при проведении работ использовались материалы и оборудование отечественного производства

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора "Профсоюзный" на юго-западе столицы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Завершили работы по модернизации коллектора "Профсоюзный", который обеспечивает надежное электроснабжение и услуги связи для более 150 тыс. жителей района Коньково", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что при проведении работ использовались материалы и оборудование отечественного производства.

"Выполнили мероприятия по восстановлению антикоррозийной защиты и гидроизоляции объекта, отремонтировали кровли вентиляционного киоска, провели облицовку вентшахт гранитом. На финальном этапе заменили рабочее и аварийное освещение, обновили систему вентиляции", - уточнил он.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году запланирован капремонт и модернизация в 17 коммуникационных коллекторах. Подземное расположение сооружений позволяет выполнять все мероприятия без разрытий.