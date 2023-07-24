На севере Москвы демонтировали самовольную надстройку на крыше офисного здания

Площадь надстройки составляла 224,4 кв. м

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили самовольную надстройку на крыше офисного здания в Головинском районе на севере Москвы, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

"Нарушения выявлены по адресу: улица Солнечногорская, дом 4, строение 3. К двухэтажному зданию была возведена надстройка площадью 224,4 кв. м. Ее использовали в качестве дополнительного этажа. Реконструкция проведена без правовых оснований", - отметила пресс-служба.

Как рассказал начальник ведомства Иван Бобров, слова которого приводятся в сообщении, земельный участок предоставлен в аренду для эксплуатации здания площадью 453 кв. м. Пользователь нарушил условия предоставления территории и увеличил площадь капитальной постройки за счет возведения мансарды, разрешительная документация на строительство не оформлялась. По решению суда надстройка признана незаконной.

В пресс-службе добавили, что собственник здания демонтировал мансарду.