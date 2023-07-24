В Думе предложили ввести штраф за срыв сроков восстановления подачи горячей воды

По словам члена фракции ЛДПР Владимира Кошелева, инициатива связана с тем, что летом в период массовых отключений горячей воды людям все равно приходят платежки по тарифу на оплату, несмотря на срывы сроков подачи воды

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Думская фракция ЛДПР планирует в ближайшее время разработать законопроект о введении штрафов для ресурсоснабжающих организаций (РСО) за срыв сроков восстановления подачи горячей воды. Об этом в понедельник заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

"Мы в ближайшее время разработаем законопроект, где ресурсоснабжающие организации также будут платить штрафы в сторону населения, если они не оказали ту положенную услугу, которую они должны оказать нашим гражданам", - рассказал Кошелев на пресс-конференции в ТАСС, на которой он подвел итоги работы ЛДПР за период весенней сессии.

По словам депутата, инициатива связана с тем, что летом в период массовых отключений горячей воды людям все равно приходят платежки по тарифу на оплату, несмотря на срывы сроков подачи воды.

Как сообщил на пресс-конференции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, осенью партия запустит несколько проектов, в том числе в сфере ЖКХ. "По ЖКХ [проект] представляется особо важным. Здесь мы будем прорабатывать введение обязательного аудита снабжающих и управляющих компаний, а также контроля за установлением большинства тарифов", - сказал он.