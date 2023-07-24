Девелопер готов к реализации квартир в двух новых корпусах ЖК "Алхимово" в Новой Москве

Общая жилая площадь объектов составляет более 21 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Группа "Самолет" выполнила все необходимые мероприятия для открытия продаж квартир в корпусах №13 и №14 жилого комплекса "Алхимово" в поселении Рязановское, вблизи деревни Алхимово (Новомосковский административный округ). Об этом сообщила в понедельник председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Как рассказали в пресс-службе комитета, сотрудники ведомства следят за корректностью и полнотой размещаемых застройщиком сведений, отслеживает механизм реализации инвестпроекта.

"Застройщик ранее получил разрешение на строительство, оформил и разместил проектную декларацию в ЕИСЖС. Общая жилая площадь двух корпусов составляет более 21 тыс. кв. м. В двух корпусах 525 квартир. Новые дома будут строиться по новой схеме, с открытием счетов эскроу в Сбербанке России. Специалисты комитета контролируют реализацию квартир с самой ранней стадии, с момента размещения проектной декларации", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Так, в новых корпусах представлены квартиры различных планировок, от студий до четырехкомнатных. На первых этажах разместится традиционная для столичных новостроек коммерческая недвижимость: кафе, магазины, студии и т.д. Сейчас в ЖК "Алхимово" введены в эксплуатацию семь жилых домов почти на 2,8 тыс. квартир и первый детский сад на 275 мест, возводятся корпуса следующих очередей и школа для 1,2 тыс. учеников.

Как отметила Пятова, всего в комплексе появятся 17 жилых корпусов. "В соответствии с решениями городского правительства и мэра Сергея Собянина в новой застройке формируется комплексная инфраструктура, социальная и коммерческая. Соцобъекты будут переданы городу в рамках подписанного договора между Москомстройинвестом и застройщиком", - заключила руководитель ведомства.