В Кузбассе за полгода переселили в новые квартиры 455 семей с территорий вблизи шахт

Финансирование программы составило 1,9 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 24 июля. /ТАСС/. В Кемеровской области переселили в новые квартиры с подработанных территорий вблизи угольных шахт 455 семей за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.

"За первые полгода 2023 года в Кузбассе переселены 455 семей. На эти цели выделено 1,9 млрд рублей. Регион идет с опережением, уже переселили 60% от запланированного числа жителей подработанных территорий. Всего в этом году должны переселить 753 семьи, общее финансирование составляет 3,4 млрд рублей", - сказал Цивилев, его цитирует пресс-служба.

К подработанным территориям относятся территории, которые подвергаются влиянию в результате разработки горных пород под землей. Программу расселения жилья с таких территорий в Кемеровской области планируется завершить в 2025 году. Для переселения еще более чем 1,5 тыс. семей в 2024-2025 годах планируется выделить 7,5 млрд рублей, добавил глава региона.

"Эти вопросы напрямую касаются благополучия жителей шахтерских городов нашей страны. В 2018 году во время визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Кузбасс мы обсудили с ним проблему нехватки средств на переселение с подработанных территорий. Благодаря его поддержке было беспрецедентно увеличено ежегодное финансирование программы - в нашем регионе более чем в шесть раз. Это значительно ускорило переселение жителей шахтерских городов в комфортные условия. Мы продолжаем отстаивать интересы кузбассовцев, шахтерских семей", - сказал Цивилев.

Программа расселения жилья с подработанных территорий в Кемеровской области охватывает основные моногорода региона, где расположено больше всего угольных предприятий. В их числе Анжеро-Судженск, Киселевск, Прокопьевск, Осинники и Белово.