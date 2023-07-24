В России уточнили порядок получения жилья очередниками

Согласно подписанному президентом закону, они могут получить жилплощадь не только в том населенном пункте, где прописаны, но и в любом другом, относящемся к их муниципальному образованию

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому очередники смогут получать жилье в любых населенных пунктах своего муниципального образования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Жилищный кодекс РФ и устанавливает, что граждане, стоящие в очереди на предоставление квартир, могут получить жилплощадь не только в том населенном пункте, где они прописаны, но и в любом другом, относящемся к их муниципальному образованию. Для этого потребуется предоставить письменное согласие.

Как поясняется в сопроводительных материалах, принятие закона обусловлено тем, что не во всех населенных пунктах ведется жилищное строительство, а следовательно, часть граждан лишается возможности получить положенное им жилье. Новые нормы, как ожидается, изменят эту ситуацию.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.