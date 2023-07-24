В Коптеве в 2023 году достроят два корпуса для участников программы реновации

Новостройки оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Две новостройки для переселения участников программы реновации ветхого жилья введут в эксплуатацию в районе Коптево. Об этом сообщил в понедельник руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Коптево по адресу 3-й Новомихалковский проезд, владение 8, корпус 1 в этом году введут в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания", - сказал Загрутдинов, чьи слов приводит пресс-служба департамента.

Комплекс будет состоять из двух корпусов, один из которых запроектирован трехсекционным, другой будет состоять из одной секции. Подземная парковка также будет разделена на две части. Новостройка будет представлять собой монолитную конструкцию с вентилируемыми фасадами, облицованными клинкерной плиткой и алюминиевыми композитными панелями.

"Всего здесь предусмотрено 259 квартир (однокомнатных - 39, двухкомнатных - 183, трехкомнатных - 37). Одну квартиру оборудуют для маломобильных жильцов - здесь увеличат ширину проходов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - подчеркнули в департаменте строительства.

Там уточнили, что квартиры будут располагаться со второго этажа. Входные группы выполнят из стекла. Первые этажи будет полностью отданы под общественные помещения. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

"Новостройки оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят: во дворе нового дома обустроят детскую игровую площадку с современными качелями и горками, для любителей уличного спорта установят новые тренажеры, турники и брусья, под территорией внутреннего дворового пространства разместится подземная одноуровневая автостоянка", - заключили в пресс-службе.