Число онлайн-обращений от москвичей по вопросам имущества в I полугодии возросло вдвое

С начала 2023 года пользователи портала mos.ru обратились в виртуальную приемную по имущественно-земельным и жилищным вопросам ДГИ свыше 10 тыс. раз

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Москвичи обратились за онлайн-консультациями по имущественно-земельным и жилищным вопросам за первые шесть месяцев 2023 года свыше 10 тыс. раз. Это вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил в понедельник министр правительства Москвы - руководитель департамента городского имущества (ДГИ) Максим Гаман.

"С начала 2023 года в виртуальную приемную по имущественно-земельным и жилищным вопросам ДГИ пользователи портала mos.ru обратились свыше 10 тыс. раз. Для сравнения за шесть месяцев прошлого года москвичи и представители бизнеса воспользовались сервисом видеоконсультаций около 5 тыс. раз. Чаще всего горожане записывались в этом году на консультации по жилищным вопросам - более 6,1 тыс. раз, а по земельным и касающимся нежилой недвижимости - свыше 3,9 тыс. раз", - сказал Гаман, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что рост числа записей обусловлен удобством онлайн-формата, который появился в 2020 году: для получения информации заявителю не нужно ходить на личный прием в органы власти, все доступно онлайн. Кроме того, по мере роста спроса на услугу увеличивается и количество возможных слотов для записи.

Перечень тем для видеоконсультаций насчитывает более 25 позиций. Самые популярные касаются сверки расчетов по договорам аренды или купли-продажи, постановки на жилищный учет, предоставление жилья и выплат на его покупку, заключения договора социального найма, а также внесения изменений в учетное дело.

Онлайн-услуги в жилищной сфере развивают департамент городского имущества совместно с департаментом информационных технологий и ГКУ "Новые технологии управления". Как отметили в последнем, развитие формата онлайн-консультаций - одно из приоритетных направлений совершенствования цифровой экосистемы Москвы. Благодаря этому сервису консультацию специалиста, необходимую для решения возникших вопросов, жители могут получить в любое удобное время и с любого электронного устройства. Запись на видеоконсультации по имущественно-земельным вопросам на портале mos.ru открывается за семь календарных дней. Пользователю необходимо в разделе "Услуги" перейти в категорию "Документы" и выбрать услугу "Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате", а далее, ориентируясь на подсказки и разделы, выбрать интересующую тему, подходящую дату и время приема.