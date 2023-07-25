Хуснуллин: новый механизм капремонта домов-памятников снимет риск для таких объектов

По словам вице-премьера РФ, в таких домах сейчас проживают более 1 млн человек

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новый порядок капитального ремонта домов, которые являются объектами культурного наследия, позволит улучшить жилье без риска для объектов. В таких домах сейчас проживают более 1 млн человек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, определяющий порядок ремонта домов-памятников.

"Порядок выполнения капитального ремонта домов-памятников долгое время не удавалось урегулировать. Теперь выработан гибкий и эффективный механизм. Капремонт будет проводиться без риска причинения вреда объекту культурного наследия, а жители смогут существенно улучшить свои жилищные условия. Отмечу, что в настоящее время в таких домах проживают более миллиона граждан", - процитировали его в сообщении на сайте правительства во вторник.

Так, пояснил Хуснуллин, затрагивающие, например, фасад или интерьер работы, будут выполняться по итогам историко-культурной экспертизы и с учетом их сохранения. А, например, замена водопроводных сетей или лифтов, ремонт кровли - без дополнительных ограничений, но с уведомлением органов охраны культурного наследия.

Дома, расположенные рядом с памятником, но памятниками не являющиеся, можно будут ремонтировать по общим правилам жилищного законодательства. Ранее эти работы были также ограничены.

Хуснуллин отметил совместную работу над документом Минстроя, Минкультуры и депутатов Государственной Думы по поручению президента РФ Владимира Путина.