В Москве построят почти 70 соцобъектов по договорам участия

Среди них 31 детский сад почти на 7 тыс. мест, 32 школы и образовательных комплекса на 26,7 тыс. мест, а также четыре поликлиники почти на 1,8 тыс. посещений в сутки

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Власти Москвы в первом полугодии текущего года согласовали договоры участия, по которым инвесторы построят 67 объектов социального назначения. Объем инвестиций превысит 90 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"В первом полугодии 2023 года город согласовал строительство 67 таких объектов: 31 детского сада почти на 7 тыс. мест, 32 школ и образовательных комплексов на 26,7 тыс. мест, а также четырех поликлиник почти на 1,8 тыс. посещений в сутки. Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит почти 92 млрд рублей", - привели в тексте слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В феврале 2021 года в Москве утвердили новый механизм обеспечения жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Девелоперы заключают договоры участия в развитии и благоустройстве столицы и возводят социально значимые объекты в рамках строительства жилья. При планировании новых кварталов учитывается, что инвестор обязан не только построить новое жилье, но и обеспечить жителей объектами социальной инфраструктуры.

"Больше всего соцобъектов должно быть построено в ТиНАО: в первом полугодии там согласовано строительство десяти детских дошкольных учреждений на 2,6 тыс. мест, семи школ и образовательных комплексов на 8,27 тыс. мест, а также двух поликлиник на 1,27 тыс. посещений в сутки", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.