В Москве в Южном Тушине построят дом на 544 квартиры по программе реновации

Придомовую территорию благоустроят, там сделают проезды и тротуары, площадки для детских игр и занятий спортом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Дом по программе реновации на 544 квартиры построят в Москве в проезде Досфлота в Южном Тушине. Новостройка будет состоять из двух корпусов, объединенных подземным паркингом, сообщается во вторник на портале мэра Москвы.

"В доме будет 544 квартиры, из которых 198 - однокомнатные, 245 - двухкомнатные, 92 - трехкомнатные и 9 - четырехкомнатные. Часть квартир оборудуют для комфортного проживания маломобильных жильцов. Во всех помещениях выполнят улучшенную отделку, соответствующую стандартам программы реновации. В квартирах будут установлены осветительные приборы, кухонные мойки и плиты, а также сантехника", - говорится в сообщении.

Придомовую территорию благоустроят, там сделают проезды и тротуары, площадки для детских игр и занятий спортом. Во дворе установят малые архитектурные формы и оборудуют места для отдыха. Специалисты разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

На портале отмечается, что в рамках экспертизы будут проверять сметные показатели. Это позволит не выйти за рамки заложенных в план строительства средств, а также вернуть сэкономленные деньги в бюджет и направить их на реализацию других важных городских проектов.

Уже 127,5 тыс. москвичей переехали в новые квартиры или находятся на этапе переселения по программе реновации.