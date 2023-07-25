Власти Москвы в первом полугодии утвердили реализацию 19 проектов КРТ

Благодаря редевелопменту площадок в столице будет создано более 76 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы за первые шесть месяцев этого года утвердило реализацию 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью свыше 242 га в девяти городских округах. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В первом полугодии принято решение реализовать на аукционах право на комплексное развитие семи территорий бывших промзон и неэффективно используемых участков. Для реализации еще 12 проектов комплексного развития территорий назначены городские операторы. Благодаря редевелопменту площадок в столице будет создано более 76 тыс. новых рабочих мест", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Участки находятся на западе, севере, северо-востоке, востоке, юго-западе, центре, юго-востоке и юге столицы, а также в ТиНАО. По итогам торгов на право редевелопмента бывшей промзоны "Серп и Молот" уже определен инвестор, который займется реорганизацией площадки, по двум другим проектам - "Волгоградский проспект, владение 12" и "Поселение Сосенское: улица Александры Монаховой и Эдварда Грига" - прием заявок на участие в торгах завершится 2 и 3 августа соответственно. По остальным проектам аукционы запланированы на третий квартал этого года.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках освоения участков будут построены современные жилые кварталы, производственные и общественно-деловые объекты. "В рамках утвержденных проектов редевелопмента планируется строительство свыше 6,6 млн кв. м недвижимости, включая три миллиона квадратных метров промышленной и общественно-деловой застройки и более 3,6 млн кв. м жилья. Участки находятся в перспективных районах и обладают высоким потенциалом для транспортного и рекреационного развития города", - отметил он.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 8 трлн рублей, а в бюджет поступит более 1 трлн рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.