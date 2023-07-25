В Новой Москве выставят на торги шесть участков под строительство частных домов

В течение двух с половиной лет будущие арендаторы смогут возвести здесь дома площадью от 448 до 542 кв. м

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. В Москве планируют в третьем квартале 2023 года выставить на торги по аренде по три участка в поселениях Роговское и Кленовское общей площадью 0,77 га. Победители смогут построить там частные жилые дома, сообщил во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества (ДГИ) Максим Гаман.

"Город выставит на аукционы по аренде шесть земельных участков площадью от 11 до 13 соток в поселениях Роговское и Кленовское в ТиНАО для индивидуального жилищного строительства. В течение двух с половиной лет будущие арендаторы смогут возвести здесь дома площадью от 448 до 542 кв. м. После регистрации прав собственности на объекты горожане получат возможность выкупить участки по цене 40% от их кадастровой стоимости", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба ДГИ.

Один из участков в поселении Роговском расположен в деревне Горнево, другие два - в деревне Кресты. Оба населенных пункта находятся недалеко от Старой Калужской дороги и имеют подъездные пути. В селе Кленово три участка расположены на улице Первый километр Объездной дороги.

Информацию о выставляемых на торги земельных участках, лотовую документацию, подробные характеристики, а также данные о процедуре аукционов можно найти на инвестиционном портале, заключили в пресс-службе.