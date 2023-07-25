Власти Москвы за полгода пресекли 38 фактов возведения самостроя

Для предотвращения появления самостроев специалисты Госинспекции по недвижимости ведут профилактическую разъяснительную работу

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 40 случаев строительства объектов без разрешительных документов в Москве обнаружили специалисты за шесть месяцев 2023 года, из них 38 строек остановлено. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

"Работа по освобождению земельных участков от самостроя ведется уже не первый год, приоритетной задачей является недопущение и пресечение незаконных построек на этапе строительства. Это одно из основных направлений деятельности Госинспекции по недвижимости. Работа проводится во всех административных округах. За шесть месяцев 2023 года на раннем этапе строительства был выявлен 41 факт проведения незаконных работ, приняты меры и пресечено 92% таких строек - 38 случаев возведения нового самостроя", - сказал он.

Как отметили в пресс-службе инспекции, для предотвращения появления самостроев специалисты Госинспекции по недвижимости ведут профилактическую разъяснительную работу. Во втором полугодии 2023 года они проведут для пользователей и собственников объектов недвижимости более 60 встреч и вебинаров.

"Поддержку в борьбе с нелегальной застройкой оказывают жители Москвы. Они могут проверить объекты на наличие или отсутствие признаков самовольного строительства через чат-бот "Самострой.net" в мессенджере Telegram", - добавили в пресс-службе.