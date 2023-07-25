В Москве пройдет вебинар об особенностях размещения некапитальных построек

Мероприятие состоится 27 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вебинар об особенностях размещения объектов некапитального строительства в Москве пройдет 27 июля. Участникам расскажут, по каким признакам можно отличить капитальный объект от некапитального, на что обращать внимание, чтобы на земельном участке установить временное сооружение, сообщила пресс-служба Госинспекции по недвижимости города Москвы.

"Госинспекция по недвижимости, входящая в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, проведет вебинар на тему: "Некапитальные объекты - виды и порядок установки", - отметили в пресс-службе.

На мероприятии рассмотрят наиболее частые ошибки, которые совершают пользователи при возведении некапитальных построек на земельных участках, находящихся в собственности Москвы. Участие в вебинаре бесплатное.