Четыре корпуса проекта Nagatino i-Land в Москве ввели в эксплуатацию

Новые корпуса рассчитаны на 443 квартиры жилой площадью 31,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Разрешение на ввод в эксплуатацию получила вторая очередь жилого проекта Nagatino i-Land на юге Москвы. Четырем сданным корпусам присвоен почтовый адрес: проспект Лихачева, д. 22, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"На реорганизуемой территории бывшего завода в Даниловском районе поэтапно реализуется уникальный проект комплексной застройки. Nagatino i-Land представляет собой жилой остров с комфортной городской средой, расположенный в окружении Москвы-реки рядом с благоустроенными ландшафтными парками, одноименным бизнес-парком и станцией метро "Технопарк". Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди многоквартирных домов общей площадью более 60 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводятся в тексте, девелопером проекта является Группа "Эталон". Построены два дома высотой 18 этажей и два дома переменной этажности - от пяти до девяти этажей.

"Новые корпуса рассчитаны на 443 квартиры жилой площадью 31,7 тыс. кв. м. На первых этажах домов расположатся объекты коммерческой и социально-бытовой инфраструктуры. Они будут открыты в рамках концепции "15-минутного города", которая подразумевает максимальную доступность всех основных инфраструктурных объектов. Ранее в комплексе уже были сданы первые четыре корпуса на 610 квартир", - добавила она.

Архитектурная особенность проекта заключается в большой площади остекления высотных корпусов: панорамные окна, эркеры и витражи первых этажей. Облицовка домов выполнена по технологии вентилируемого фасада с комбинацией отделочных слоев из клинкерной плитки.

"В подземной части оборудован паркинг, который рассчитан на 267 мест для автомобилей. Есть также дополнительные парковки для мотоциклов. Здесь же предусмотрены 74 кладовых помещения для хранения сезонных вещей", - отметили в ведомстве.