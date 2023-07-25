В Хорошевском районе на севере Москвы построят бизнес-центр с подземным паркингом

В здании смогут работать более 1,4 тыс. человек

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Застройщик получил разрешение на строительство трехэтажного офисного здания с подземной парковкой в Хорошевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Объект будет расположен на Хорошевском шоссе, 38А (Северный административный округ).

"Трехэтажный бизнес-центр под управлением оператора сервисных офисов общей площадью более 8,2 тыс. кв. м будет иметь необычную форму в виде усеченного треугольника. Внутренняя композиция здания строится вокруг центрального атриума. Арендаторам станут доступны офисы класса А с эргономичным функциональным зонированием и планировками. На данный момент застройщику выдана разрешительная документация, необходимая для начала строительства", - цитирует пресс-служба руководителя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, застройщиком выступает ООО "Монси". "Объем инвестиций на реализацию проекта составит более 2 млрд рублей. В здании разместятся офисы в формате открытого пространства с отдельными кабинетами руководителей, переговорными и комнатами приема пищи. Также запроектирован подземный паркинг. Здесь смогут работать более 1,4 тыс. человек", - приводятся в тексте слова Пятовой.

По ее словам, прилегающую к бизнес-центру территорию планируют благоустроить и озеленить, в том числе сделать дорожные проезды и парковочные места.