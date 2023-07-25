В Гагаринском районе Москвы начали благоустраивать территорию МФК Lunar

На уровне земли в МФК Lunar планируется собственный сквер с ландшафтным дизайном, променадом, зонами отдыха и сухим фонтаном

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Компания Hutton приступила к благоустройству территории МФК Lunar в Гагаринском районе. Отличительной особенностью проекта станет озеленение, которое будет выполнено на уровне земли, а также на втором этаже одного из корпусов, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Проект реализуется на Ленинском проспекте, вл. 38 (ЮЗАО).

"На уровне земли в МФК Lunar запроектирован собственный сквер с ландшафтным дизайном, променадом, зонами отдыха и сухим фонтаном. На выступающей части стилобата Module А также появится терраса для отдыха, озеленение и пространство для детей", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

На объекте ведется благоустройство в зоне стилобата, заказаны растения и малые архитектурные формы для будущего двора. Одновременно с этим выполняется устройство кровли, монтаж фасада и оконных конструкций.

Кроме того, во всех трех корпусах завершается монтаж лифтов - работы выполнены на 90%. Также выполняется разводка кабельной продукции по корпусам, ведется монтаж стояков вентиляции, водоснабжения. "Строительная готовность комплекса оценивается в 65%. Девелопер планирует завершить строительство многофункционального комплекса до конца текущего года", - отметила Пятова.

Руководитель Москомстройинвеста уточнила, что общая площадь проекта составляет более 60 тыс. кв. м. На первых этажах всех зданий запроектированы коммерческие помещения.