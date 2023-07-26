В Москве с начала года решили вопросы по 21 объекту незавершенного строительства

По девяти объектам возобновлено строительство, пять объектов введены в эксплуатацию, отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пять долгостроев ввели в эксплуатацию в Москве с начала года. Также возобновлены работы по девяти объектам незавершенного строительства, семь площадок после демонтажа конструкций благоустроены, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы уделяем большое внимание работе с объектами незавершенного строительства - ищем возможности и механизмы решения проблем индивидуально для каждого такого адреса. Только за семь месяцев этого года возвращено к жизни 14 объектов незавершенного строительства", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что по девяти объектам возобновлено строительство. "Например, по такому значимому федеральному объекту как лечебный корпус научного центра неврологии РАМН, расположенный на Волоколамском шоссе", - отметил заммэра.

Бочкарев подчеркнул, что пять объектов введены в эксплуатацию, к примеру пятиэтажный, двухкорпусный, пятисекционный, 98 квартирный жилой дом с встроенно-пристроенными помещениями корпуса А в поселении Рогово Новой Москвы. "Еще семь территорий приведены в порядок после демонтажа конструкций старых строений" - резюмировал глава стройкомплекса.

Как добавил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, более чем за 12 лет решены вопросы по 650 объектам незавершенного строительства, из них: 188 объектов введены в эксплуатацию, 261 объект возобновлен строительством, 201 территория приведена в порядок. По его словам, ликвидация объектов незавершенного строительства или долгостроя осуществляется в рамках созданной в 2011 году по поручению Собянина оперативной группы. На сегодняшний день в ее работе остается 209 объектов, заключил Левкин.