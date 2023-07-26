В Москве выросло число долевых договоров с эскроу на 11% в первом полугодии

За июнь Росреестр зарегистрировал в Москве 10,3 тыс. ДДУ с эскроу-счетами

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Число договоров долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счетов в Москве выросло на 11,23% по итогам шести месяцев 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Москве.

"В первом полугодии 2023 года зарегистрировано 59 638 договоров долевого участия в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов, что на 11,3% больше аналогичного показателя прошлого года и на 37% выше результата 2021 года", - говорится в сообщении.

При этом доля эскроу-счетов в сумме всех ДДУ в Москве за январь-июнь 2023 года увеличилась до 88,7%. В первом полугодии 2022 года этот показатель составлял 83,4%.

Только за июнь Росреестр зарегистрировал в Москве 10,3 тыс. ДДУ с эскроу-счетами, что на 24,8% выше июня 2022 года. При этом по сравнению с маем 2023 года, когда было заключено 10,8 тыс. таких сделок, значение снизилось на 4,9%. Доля договоров с эскроу-счетами в июне в общем числе ДДУ в столице составила 94,1%.