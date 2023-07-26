В Новой Москве появится жилкомплекс с объектами образования и инфраструктуры

В рамках застройки появятся физкультурно-оздоровительный комплекс, общественная застройка, инженерные объекты, а также школа и детский сад

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Жилой комплекс с образовательными и инфраструктурными объектами появится в поселении Первомайское в Троицком административном округе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Комплексная жилая застройка будет возведена на участке площадью 61,5 га. Ее суммарная поэтажная площадь составит почти 219 тыс. кв. м. Помимо жилых домов, планируется развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также комплексное благоустройство территории района", - сказал Бочкарев, чьи слова привела пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что объект будет построен в поселении Первомайское, вблизи деревни Хатминки. "Инвестором проекта выступит ГК ФСК. Его жилая часть составит почти 197,2 тыс. кв. м, нежилая - более 21,7 тыс. кв. м. В рамках застройки появятся физкультурно-оздоровительный комплекс, общественная застройка, инженерные объекты, а также школа на 375 учеников и детский сад на 200 мест", - пояснила она.

Глава ведомства отметила, что застройщики в Москве параллельно с возведением жилых корпусов строят и социальные объекты - школы, детские сады, поликлиники. "Большинство из этих объектов в последующем передаются на городской баланс", - заключила Пятова.