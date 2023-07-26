На портале мэра Москвы запустили сервис безопасной покупки и аренды жилья

Он позволит владельцам квартир создавать отчеты о своей недвижимости и обмениваться ими в цифровом формате с покупателями или арендаторами

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сервис "Прозрачная сделка" для безопасной покупки и аренды жилых помещений появился на сайте мэра столицы, говорится в сообщении интернет-ресурса.

"На портале mos.ru заработал новый сервис "Прозрачная сделка". Он позволит владельцам квартир в Москве быстро и просто создавать отчеты о своей недвижимости и обмениваться ими в цифровом формате с покупателями или арендаторами", - отмечается в публикации.

Так, в отчете отображается общая информация о квартире и ее собственнике: площадь жилья, наличие обременений, количество собственников и другие данные. Для создания отчета хозяину квартиры потребуется полная учетная запись на портале mos.ru, а также заполненный профиль, в котором указана и подтверждена информация о недвижимости и праве собственности. Можно сформировать два вида отчетов - краткий и подробный. Владелец решает сам, какой из них использовать.

Арендаторы или покупатели жилья также могут воспользоваться сервисом "Прозрачная сделка" и предоставить свои данные. В специальном отчете в разделе "Для арендаторов и покупателей" будут указаны фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, а также адрес регистрации арендатора или покупателя. Владелец квартиры сверит эту информацию с паспортными данными, которые предоставил второй участник сделки. Доступ к отчетам можно получить только по коду, который собственнику недвижимости направит сам арендатор или покупатель. Для этого потребуется полная учетная запись на mos.ru.

"Главное опасение всех участников сделок с недвижимостью - страх быть обманутым. Многие арендаторы и покупатели боятся, что собственник представит поддельные документы. Проверка данных о квартире и участниках сделки порой занимает много времени и может потребовать дополнительных расходов. Москва создала цифровой сервис "Прозрачная сделка", чтобы помочь горожанам подготовиться к покупке или аренде квартиры", - приводятся в сообщении слова замруководителя Департамента информационных технологий Москвы Бориса Фролова.