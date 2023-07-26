На северо-востоке Москвы завершили снос 25 домов в рамках программы реновации

На их месте уже возводят 10 домов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Снос 25 старых домов завершен на территории Северо-Восточного административного округ (СВАО) столицы в рамках программы реновации. В округе подобраны территории с возможностью строительства свыше 1 млн кв. м жилья для переселения свыше 42 тыс. человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Всего в программу реновации в Северо-Восточном округе вошло 499 домов, в которых проживает 86,5 тыс. жителей. На сегодня жители 59 домов находятся в процессе переезда или уже переехали", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, к настоящему времени здесь снесено 25 старых домов. "На их месте уже возводят 10 домов", - добавил он.

Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, в снесенных домах проживало свыше 4 тыс. человек. "Все они получили новые комфортные квартиры в современных новостройках", - заверил он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего же в рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей, в столице будет расселено 5 175 домов.