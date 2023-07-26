Инвестор передаст Москве детсад и школу, которые построит в ЖК "Матвеевский парк"

В рамках договора застройщик обязуется ввести в эксплуатацию детский сад в 2024 году, а школу - в 2025 году

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Девелопер "ПИК" построит в районе Очаково-Матвеевское и передаст городу школу и детский сад для включения в столичную систему образования. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объекты будут возводиться в составе ЖК "Матвеевский парк" по адресу: Очаковское шоссе, вл. 3А, 5А (Западный административный округ).

"Застройщик за счет собственных средств обеспечит строительство школы на 775 мест и детского сада на 350 мест. В рамках договора объекты будут переданы городу", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Глава ведомства отметила, что договор о передаче будет заключен с ООО СЗ "ЦентрПолис" (входит в компанию ПИК), которое осуществляет строительство жилого комплекса "Матвеевский парк" в районе Очаково-Матвеевское. В документе будут отражены параметры и порядок передачи объектов в собственность города. Пятова добавила, что в рамках договора застройщик обязуется ввести в эксплуатацию детский сад в 2024 году, а школу - в 2025 году.