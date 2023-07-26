Девелопер инвестировал 3,8 млрд рублей в экопарк и духовный центр в Покровском-Стрешнево

Духовно-культурный центр будет интегрирован в пеший маршрут экопарка

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в духовно-культурный центр и экопарк Primavera в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы составил 3,8 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам Екатерина Тейн, исполнительный директор по маркетингу и продажам СЗ "Стадион "Спартак".

"Общие инвестиции в духовно-культурный центр и экопарк на набережной составили 3,8 млрд рублей", - рассказала она.

Отмечается, что строительство духовно-культурного центра с храмом завершается. Белокаменный храм шатрового типа на 700 прихожан посвящен святому равноапостольному великому князю Владимиру. На первом этаже расположены конференц-зал, трапезная, классы воскресной школы, лекторий и библиотека. Рядом с храмом находится культурно-выставочный центр площадью около 3 тыс. кв. м, где разместят экспозиции, направленные на духовное и историческое воспитание.

Кроме того, в этом году откроется первый участок экопарка Primavera на набережной от архитектурного бюро Wowhaus с прогулочными маршрутами и зонами отдыха. Духовно-культурный центр будет интегрирован в пеший маршрут экопарка.

Специализированный застройщик "Стадион "Спартак" является генеральным девелопером территории площадью 160 га на полуострове Покровское-Стрешнево: строит жилые, социальные, спортивные и инфраструктурные объекты, как самостоятельно, так и совместно с партнерами. Уже построены и функционируют домашний стадион футбольного клуба "Спартак-Москва" - "Открытие Банк Арена", футбольная база, принимавшая команды сборных на Чемпионате Мира в 2018 году, жилой комплекс "Город на реке Тушино-2018", детский сад на 220 мест, построена школа со спортивной и IT-инфраструктурой на 1,1 тыс. мест и два детских сада на 350 и 125 мест.