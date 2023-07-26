В ЖК в Можайском районе завершили всесезонное озеленение и благоустройство

Общая площадь озеленения составила свыше 11,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Благоустройство жилого квартала на улице Петра Алексеева завершили в Можайском районе на западе Москвы. Здесь выполнено всесезонное озеленение и функциональное зонирование территории, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев.

"Пространство двора разделено на функциональные зоны: детские площадки, игровые для подростков, зоны отдыха и комьюнити, воркаут-площадка, а также поле для мини-гольфа. Квартал оснащен удобной системой навигации и архитектурным освещением", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что благоустройство выполнил девелопер ГК "Инград". "Для комфортного отдыха на территории комплекса застройщик использовал многоуровневый ландшафт и геопластику, всесезонное озеленение и живую изгородь. Для общественных мероприятий и праздников предусмотрен амфитеатр. Общая площадь озеленения составляет более 11,8 тыс. кв. м", - пояснила Пятова.

Она добавила, что в мае 2023 года ГК "Инград" приступила к заселению финальных корпусов проекта. На первых этажах финальных корпусов предусмотрены два встроенно-пристроенных детских сада, рассчитанных в общей сложности на 170 детей. До конца 2023 года планируется их открытие.

Жилкомплекс "КутузовGRAD II" расположен в шаговой доступности от природного заказника "Долина реки Сетунь". Соседний ЖК "КутузовGRAD" из четырех корпусов уже построен и заселен: открыты детский сад, магазины, кофейня и химчистка.