В Кузьминках построят дом по программе реновации на 460 квартир

Общая площадь корпусов составит 53,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома в рамках реализации программы реновации на территории района Кузьминки по адресу: улица Шумилова, земельный участок 26. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"На выделенном земельном участке появится шестисекционный и односекционный корпуса общей площадью 53,4 тыс. кв. м, которые объединит одноуровневый паркинг на подземном этаже. В доме будет 460 квартир площадью почти 28 тыс. кв. м. Весь цикл строительства пройдет под надзором специалистов Комитета для того, чтобы будущие жители переехали из ветхих пятиэтажек в качественное и современное жилье", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Как уточнили в ведомстве, фасады зданий с корзинами для кондиционеров облицуют керамической плиткой под кирпич. Входы оборудуют современными системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом. В жилой части будет расположено 126 однокомнатных, 239 двухкомнатных и 95 трехкомнатных квартир.

"Все помещения внутри зданий и прилегающая территория будут адаптированы для комфортного пребывания маломобильных граждан. В частности, предусмотрено шесть квартир для людей с ограниченными возможностями", - подчеркнул Войстратенко.

Также во дворе корпусов планируется разместить детскую игровую и спортивную площадки, зону отдыха и малые архитектурные формы. В рамах работ по озеленению специалисты высадят деревья и кустарники, появятся цветники и газоны.

"После получения от застройщика извещения о начале строительно-монтажных работ инспекторы составят индивидуальную программу проверок новостройки на улице Шумилова, к которым привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Эксперты выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации", - заверил Войстратенко.

О программе

Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти 1 млн москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.