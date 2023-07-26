На улице Никитина в Новой Москве построят два корпуса в рамках программы реновации

Для переезда участников программы реновации будут полностью подготовлены 101 однокомнатная, 303 двухкомнатные, 90 трехкомнатных и четыре четырехкомнатные квартиры

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию для жилого дома с инженерными сетями и благоустройством территории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Строительство будет вестись по адресу: поселение Московский, город Московский, улица Никитина, 9. Проект предполагает возведение двух жилых корпусов по программе реновации на 498 квартир, в каждом корпусе запроектировано четыре секции.

"Для переезда участников программы реновации будут полностью подготовлены 101 однокомнатная, 303 двухкомнатные, 90 трехкомнатных и четыре четырехкомнатные квартиры. При этом несколько из них приспособят для проживания маломобильных граждан. Во всех жилых помещениях выполнят отделочные работы, а также установят все необходимое оборудование, начиная от осветительных приборов и розеток, заканчивая сантехникой, кухонной плитой и мойкой", - уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, чьи слова приводит пресс-служба.

Как добавили в ведомстве, на придомовой территории предусмотрены места для парковки автомобилей, проезды и тротуары, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Также в ходе работ специалисты установят малые архитектурные формы и выполнят комплекс работ по озеленению: разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.