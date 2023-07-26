На юге Москвы во II квартале демонтировали почти 40 незаконных построек

С апреля по июнь на юге столицы отметили снижение числа нарушений в сфере имущественно-земельных отношений

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Почти 40 незаконных строений демонтировали в Южном административном округе (ЮАО) Москвы с апреля по июнь 2023 года, сообщил журналистам начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

"Специалистами ведомства демонтировано 37 объектов самовольного строительства площадью более 10 тыс. кв. м. Работа по выявлению и пресечению фактов незаконного использования объектов недвижимости продолжается", - сказал он.

По словам Боброва, с апреля по июнь на юге столицы отметили снижение числа нарушений в сфере имущественно-земельных отношений. За три месяца в ЮАО их количество уменьшилось в полтора раза - специалисты выявили 99 нарушений, что на 156 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Основные из них приходятся на использование объектов нежилого фонда без оформления необходимой разрешительной документации - 60, еще 39 выявленных фактов связаны с нарушениями установленных договором требований к пользованию земельными участками", - уточнил начальник инспекции.

Также специалисты Госинспекции по недвижимости во II квартале провели работу по выявлению ветхих и аварийных построек. Уже проработана и исполнена 21 дорожная карта по восстановлению объектов, решение по остальным строениям находится в проработке.