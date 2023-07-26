Москва с начала года выделила землю для реализации 28 масштабных инвестпроектов

В столице появятся учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, транспортные и другие объекты

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Москва предоставила за первые шесть месяцев 2023 года более 50 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С января по июнь 2023 года город заключил с застройщиками и инвесторами 28 договоров аренды земельных участков площадью 53 га для реализации масштабных инвестпроектов. Так, в столице появятся учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, транспортные и другие объекты. Их общая площадь превысит 400 тыс. кв. м", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Масштабный инвестиционный проект - это особый статус, который могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, спортивные объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов сроком на 5 лет.

"Восемь участков площадью 15,6 га выделено для спорткомплексов. Пять участков площадью 6,8 га предоставлено для возведения объектов образования, рассчитанных на 2,1 тыс. учеников и воспитанников. Девять участков площадью 22 га - для коммерческих объектов, еще 8,6 га - для строительства транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также для создания производств", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.

В частности, в поселении Щапово появится школа на 800 мест с дошкольным отделением. На Ленинградском проспекте инвестор возведет многофункциональный ледовый комплекс площадью 169 тыс. кв. м. На проспекте Андропова появятся два общественно-деловых комплекса с торговой галереей, кафе, ресторанами и галереей современного искусства площадью свыше 20 тыс. кв. м.