В центре Москвы демонтировали незаконное сезонное кафе на крыше

Владелец кафе, работающего на первом этаже, самовольно разместил на кровле мансарды веранду площадью 80 кв. м

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Незаконное летнее кафе демонтировали на крыше здания 1887 года постройки в Таганском районе Москвы. Об этом сообщил журналистам начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его данным, трехэтажное кирпичное нежилое здание 1887 года постройки, где было обнаружено нарушение, находится в Таганском районе на улице Александра Солженицына, д. 44. Владелец кафе, работающего на первом этаже, самовольно разместил на кровле мансарды сезонную веранду площадью 80 кв. м: установил купол, мебель, осветительные элементы.

"При этом площадка не была включена в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания, а значит, ее расположение не было согласовано. Таким образом, владелец нарушил требования к размещению открытых веранд. Сейчас незаконные конструкции демонтированы", - сказал Бобров.

В пресс-службе Госинспекции по недвижимости напомнили, что сезонные веранды должны быть установлены в строгом соответствии с городской схемой размещения летних кафе. Кроме того, они не должны нарушать требования безопасности.