Сбербанк ожидает трехкратный рост выдачи ипотеки на ИЖС по итогам 2023 года

По данным "Домклик", по итогам 2022 года банк выдал ипотеку на ИЖС в объеме около 100 млрд рублей

НОВАЯ КУПАВНА /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Сбербанк ожидает, что выдаст в три раза больший объем ипотек на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по итогам 2023 года по сравнению с результатом 2022 года - порядка 300 млрд рублей, по данным "Домклик".

"Рынок растет, ипотека растет, <...> но ИЖС максимальный показывает "буст". За первое полугодие мы приросли в пять раз по сравнению с первым полугодием 2022 года. И по итогам года мы тоже рассчитываем прирасти в среднем в три раза", - рассказал журналистам исполнительный директор по работе с партнерами дивизиона "Домклик" Сбербанка Дмитрий Чернов.

По итогам 2022 года Сбербанк выдал ипотеку на ИЖС в объеме около 100 млрд рублей, уточнили ТАСС аналитики "Домклик".

По данным "Домклик", в 2022 году доля ИЖС в совокупной выдаче ипотеки составила 4,7%, а по итогам 2023 года может достигнуть 10,7%. И если в прошлом году Сбербанк ежемесячно выдавал порядка 8,4 млрд рублей ипотек на ИЖС, то по итогам июня 2023 года объем выдачи составил 39 млрд рублей, отметил Чернов.

"Домклик" также посчитал, что в 2023 году средний размер кредита в РФ на ИЖС составляет 4 млн рублей, средний первоначальный взнос - 1,2 млн рублей, а стоимость объекта - 5,6 млн рублей. При этом ежемесячный платеж по кредиту на индивидуальное строительство в России в 2023 году составляет 31,4 тыс. рублей.

В разрезе федеральных округов наибольший размер ипотеки на ИЖС на Дальнем Востоке - 5 млн рублей в 2023 году. При этом самый большой средний первоначальный взнос и средняя стоимость объекта недвижимости в этом году, по данным "Домклик", в Центральном федеральном округе - 1,4 млн рублей и 6,5 млн рублей соответственно.