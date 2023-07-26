В Москве в Фили-Давыдково строят и проектируют девять домов по программе реновации

Площадь шести объектов достигнет 109,1 тыс. кв. м., еще трех - 115,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Строительство и проектирование девять домов ведется в районе Фили-Давыдково на западе Москвы в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Фили-Давыдково для переселения по программе реновации строят и проектируют девять жилых домов. В стадии строительства находятся шесть объектов площадью 109,1 тыс. кв. м. Еще три объекта площадью 115,4 тыс. кв. м находятся в стадии проектирования", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Новостройки возводят по адресам: Кастанаевская ул., вл. 32, корп. 1; Олеко Дундича ул., вл.29, вл.31/35; Пивченкова ул., вл. 1, з/у 14 (вл. 14); Кутузовский з/у 78 (вл. 78).

"C момента старта программы реновации в районе Фили-Давыдково ввели в эксплуатацию четыре <...> дома жилой площадью 88,7 тыс. кв. м. Всего же по программе реновации в районе новые квартиры получат жители 119 жилых домов", - заключил Загрутдинов.