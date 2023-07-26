26 июля, 13:09,
обновлено 26 июля, 13:23

Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для школьных учителей

Президент поручил кабмину представить предложения до 1 ноября

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить до 1 ноября 2023 года предложения о дополнительных мерах социальной поддержки школьных учителей, в том числе о предоставлении им льготной ипотеки.

"Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам", - говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Поручение дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 18 апреля 2023 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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