Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для школьных учителей

Президент поручил кабмину представить предложения до 1 ноября

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить до 1 ноября 2023 года предложения о дополнительных мерах социальной поддержки школьных учителей, в том числе о предоставлении им льготной ипотеки.

"Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам", - говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Поручение дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 18 апреля 2023 года.