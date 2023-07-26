В СФ считают, что введение льготной ипотеки для учителей поможет сохранить лучшие кадры

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить до 1 ноября этого года предложения о дополнительных мерах социальной поддержки школьных учителей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Распространение права получения льготной ипотеки на школьных учителей потребует финансовых вложений, но такая мера социальной поддержки привлечет в профессию новые кадры и поможет сохранить лучших педагогов. Об этом ТАСС заявила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить до 1 ноября этого года предложения о дополнительных мерах социальной поддержки школьных учителей, в том числе о предоставлении им льготной ипотеки.

"Чтобы удержать, привлечь в профессию лучших, чтобы они оставались, безусловно, кроме морального поощрения нужны и меры социальной и материальной поддержки. В поручении президента есть положения о том, чтобы внести предложения по льготной ипотеке. Безусловно, это потребует определенных финансовых вложений, поэтому ждем от правительства реакции, как они это видят, с какого года, в каком объеме", - сказала Гумерова.

"Мы искренне надеемся, что раз есть поручение президента, то конкретные идеи и расчеты будут представлены", - добавила она.

Гумерова отметила, что поручение президента дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которое было посвящено теме педагогов и наставников.

"Эксперты, члены совета выдвигали целый ряд идей, понимая, что в сохранении традиционных семейных ценностей, в воспитании, безусловно, роль семьи велика, но как никогда возрастает сегодня роль педагога и наставника. Если учителя будут отнесены в категорию тех, кто имеет право на льготную ипотеку, это привлечет их в профессию", - считает глава комитета СФ, которая занимает должность ответственного секретаря совета.