В Москве обновили список облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости объектов

Собственники исключенных объектов будут уплачивать налог на имущество за 2023 год от среднегодовой стоимости

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Почти 180 объектов исключены из утвержденного перечня торгово-офисных объектов недвижимости в Москве, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости. Об этом сообщила ТАСС министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Правительство Москвы оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и запросы их владельцев. Корректировки, вносимые в перечень торгово-офисной недвижимости в процессе межведомственного взаимодействия, обеспечивают справедливый уровень налоговой нагрузки на владельцев имущества", - сказала Багреева.

Она уточнила, что собственники исключенных объектов будут уплачивать налог на имущество за 2023 год от среднегодовой стоимости. Также по обращению собственников в перечень включены 55 объектов недвижимости, которые соответствовали его критериям на начало налогового периода, но сведения об этих объектах поступили уже после его формирования.

Перевод торгово-офисной недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, которая отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения, начался в Москве 2014 году. Перечень таких объектов утверждается правительством Москвы ежегодно. В 2023 году он насчитывает свыше 37 тыс. объектов - это торговая и офисная недвижимость, объекты общественного питания и бытового обслуживания.