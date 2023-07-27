На юго-востоке Москвы на месте устаревших складов построят жилые кварталы

Рядом с новостройками появятся две школы и детский сад, спортивно-развлекательный центр и офисное здание

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Проект планировки территории между шоссе Фрезер, Басовской улицей, Перовским шоссе и 1-й Фрезерной улицей утвердили в Москве, на участке планируется возведение жилых кварталов, в том числе для переселения по программе реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Утвердили проект планировки территории на юго-востоке Москвы - между шоссе Фрезер, Басовской улицей, Перовским шоссе и 1-й Фрезерной улицей. На месте устаревших складов, производственных и коммунальных объектов построим современные жилые кварталы площадью свыше 700 тыс. кв. м, в том числе 136 тыс. кв. м жилья - для переселения по программе реновации", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что рядом с новостройками появятся две школы и детский сад, спортивно-развлекательный центр и офисное здание.

"Все это поможет создать комфортные условия для проживания больше 6,8 тыс. человек, а также свыше 6,4 тыс. рабочих мест", - подчеркнул мэр.