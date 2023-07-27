В поселении Марушкинском в Москве построят вторую очередь ЖК "Квартал Западный"

На 11 земельных участках девелопер сможет построить также общественный центр, детский сад и паркинг

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Группа "Самолет" построит в поселении Марушкинском в Москве вторую очередь жилого комплекса "Квартал Западный", на участках площадью более 6,7 га девелопер сможет возвести свыше 144 тыс. кв. м недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"В поселении Марушкинском группа "Самолет" построит вторую очередь жилого комплекса "Квартал Западный". Проект реализуется вблизи деревни Большое Свинорье (НАО)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову рассказали, что на 11 земельных участках площадью 6,73 га девелопер сможет построить 144 630 кв. м недвижимости, включая общественный центр, детский сад и паркинг.

Пятова добавила, что нежилые объекты займут в проекте 42,8 тыс. кв. м. В их числе общественный центр площадью 20 тыс. кв. м, детский сад на 250 мест и паркинг площадью 15,3 тыс. кв. м. Кроме того, в новой очереди предусмотрено строительство комплексных и локальных очистных сооружений.