В районе Лефортово в Москве завершили создание нового участка парка "Зеленая река"

В парке выполнено многоуровневое озеленение, которое заняло более 50% территории нового участка

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Компания "Донстрой" завершила новый участок парка "Зеленая река" площадью 0,6 га в районе Лефортово в Москве. К настоящему времени девелопер реализовал 3 га парка, что составляет около 30% от его общей площади, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Инвестор строит парк "Зеленая река" в составе ЖК "Символ". <...> В парке выполнено многоуровневое озеленение, которое заняло более 50% территории нового участка", - привели в пресс-службе слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Уточняется, что компания "Донстрой" завершила участок парка "Зеленая река" площадью 0,6 га. В общей сложности девелопер уже реализовал 3 га парка, что составляет порядка 30% от общей площади. В частности, здесь появились более 120 деревьев, почти 300 кустарников, а также 556 кв. м цветников и 2 450 кв. м газона.

На территории установили площадки для стритбола и мини-футбола, скейт-трек. В зоне для спокойного досуга под навесом расположены четыре стола со скамейками. Еще одна зона отдыха с песочным покрытием оборудована десятью шезлонгами.

"Следующие участки парка, расположенные рядом с корпусами 21-27 квартала "Искренность", по информации девелопера, отроются в 2024 году. В перспективе "Зеленая река" протянется примерно на 2 км, от улицы Золоторожский Вал до проезда завода Серп и Молот, и займет 10 га", - пояснила Пятова.