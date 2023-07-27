В Новой Москве в поселении Вороновском построят спорткомплекс с картодромом

Участок расположен недалеко от железнодорожной станции Кресты, рядом с Варшавским шоссе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Москвы выставят на торги земельный участок площадью более 4 га в поселении Вороновском в Новой Москве для строительства спортивного комплекса с картодромом. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"С 2019 года в столице проводятся торги на право аренды земли для возведения объектов здравоохранения, социального обслуживания, культуры с начальной ставкой в размере 1,5% от кадастровой стоимости. В третьем квартале этого года в поселении Вороновском планируется выставить на аукцион земельный участок площадью 4,34 га для строительства крупного спортивного комплекса с картодромом. Площадь здания не должна превышать 21,7 тыс. кв. м", - сказал он.

По данным департамента, участок расположен недалеко от железнодорожной станции Кресты, рядом с Варшавским шоссе. С победителем торгов будет заключен договор аренды участка на восемь лет и восемь месяцев. Из них 34 месяца отводится инвестору на получение разрешения на строительство и еще 35 месяцев - на проведение работ нулевого цикла.