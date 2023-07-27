Frank RG спрогнозировал рост объема выдачи ипотеки в РФ на 12% в месячном выражении в июле

Согласно материалам агентства, показатель может достичь 690-711 млрд рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в июле 2023 года может составить 690-711 млрд рублей, что на 9-12% больше в сравнении с июнем. Такие предварительные данные следуют из мониторинга агентства Frank RG.

"Согласно прогнозу, объем выдач ипотечных кредитов может составить 690-711 млрд рублей по итогам июля 2023 года. Это выше показателей июня на 9-12%", - говорится в материалах.

По оценке Frank RG, повышение ключевой ставки ЦБ РФ в июле 2023 года еще не успело оказать эффект охлаждения на рынок кредитования во всех его сегментах. "Наоборот, это может подстегнуть аппетит населения к кредитованию, пока кредитные организации еще не отреагировали повышением ставок по кредитным продуктам", - пишут аналитики.

Совет директоров Банка России на заседании 21 июля после длительной паузы повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. Регулятор отмечал, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет 15 сентября.