Москвичи приватизировали почти 7 тыс. квартир за шесть месяцев 2023 года

В настоящее время в Москве остается около 265 тыс. неприватизированных квартир

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Москвичи, проживающие в квартирах по договорам социального найма, оформили по итогам первого полугодия 6,7 тыс. договоров на приватизацию жилья. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За шесть месяцев этого года горожане приватизировали 6,7 тыс. квартир. Заключение подобных договоров дает жителям столицы возможность свободно распоряжаться имуществом, например, продавать, дарить, завещать и передавать в залог. За аналогичный период прошлого года в собственность было оформлено 6 тыс. жилых помещений", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

С февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья стала бессрочной, она доступна только тем, кто проживает в квартирах по договорам социального найма. "В настоящее время в Москве остается около 265 тыс. неприватизированных квартир. Это примерно 5% от общего размера столичного жилого фонда, который насчитывает около 5,2 млн помещений", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, главу департамента городского имущества Максима Гамана.

Подать документы на приватизацию можно лично в центрах "Мои документы" или онлайн на портале mos.ru.