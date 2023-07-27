На юго-востоке Москвы в 2024 году откроется новый детский образовательный центр

В центре появится видеостудия, музыкальные, театральные и художественные классы, а также спортивный зал и трансформируемый актовый зал

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Строительство детского образовательного центра в Нижегородском районе Москвы завершат в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В состав центра войдут детский сад для детей от 3 до 6 лет, а также начальная школа на несколько параллелей. Центр будет коммерческим, уже определены операторы для школы и детского сада", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, образовательный центр войдет в состав комплекса N’ice Loft, который расположен по адресу: Автомобильный проезд, вл. 4 (Юго-Восточный административный округ). Его девелопером выступает компания Coldy. "Центр будет создан в переоборудованном административном здании. Его общая площадь составит 1,9 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба Пятову.

Помимо учебных аудиторий, в центре появится видеостудия, музыкальные, театральные и художественные классы, а также спортивный зал и трансформируемый актовый зал для проведения массовых мероприятий. Также планируется обустройство различных тематических рекреационных зон и открытой библиотеки.

Многофункциональный комплекс N’ice Loft строится в шаговой доступности от станции метро "Волгоградский проспект" и станции МЦК "Новохохловская". В его состав входят 7 корпусов переменной этажности от 4 до 21 этажа, а также развитый инфраструктурный кластер.