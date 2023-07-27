На месте недостроенного торгово-офисного центра в Москве построят спортобъекты

В рамках проекта возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и крытые поля для мини-футбола

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Два спортивных объекта возведут в районе Новогиреево на площадке недостроенного и брошенного торгово-офисного центра, расположенного на улице Перовской. Здесь появятся физкультурно-оздоровительный комплекс и крытые поля для мини-футбола, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На сегодня работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса завершены. Объект готовится к сдаче в эксплуатацию", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что прежде на этом месте в рамках инвестиционного контракта на строительство жилого комплекса с инфраструктурой началось возведение торгово-бытового центра с офисами и пристроенными гаражами-стоянками. Жилой комплекс был введен в эксплуатацию в 2012-2014 годах, а работы по центру приостановлены в 2014 году на стадии монтажа подвальной части здания.

Как добавил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, чьи слова приводятся в тексте, властями города было принято решение о прекращении реализации проекта. Конструкции здания демонтировали в 2019 году.

Ликвидация объектов незавершенного строительства осуществляется оперативной группой, которая с начала 2011 года решила вопросы по 650 объектам. Из них 187 введены в эксплуатацию, возобновлена работа на 262 объекте, 201 конструкция демонтирована.