В Зеленограде за три месяца демонтировали более 200 самостроев

Среди выявленных нарушений - нецелевое использование участков, их захламление, отсутствие правоустанавливающих документов и многое другое

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 200 незаконных построек демонтировали в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) Москвы во втором квартале 2023 года, сообщил журналистам начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По данным инспекции, с апреля по июнь в ЗелАО было проведено 240 контрольно-инспекционных мероприятий. "Всего во втором квартале выявили 369 самостроев общей площадью около 20 тыс. кв. м. Среди них 360 некапитальных объектов - бытовок, навесов и различных ограждающих устройств, и девять капитальных - зданий, пристроек и надстроек. Сейчас 210 объектов самовольного строительства общей площадью более 5 тыс. кв. м демонтированы, при этом три факта возведения самостроя пресекли на начальном этапе", - сказал Бобров.

Он уточнил, что среди выявленных нарушений - нецелевое использование участков, их захламление, отсутствие правоустанавливающих документов на землю или нарушение требований к оформлению документации, а также незаконное переустройство объектов недвижимости. Также на территории ЗелАО проводится работа по выявлению объектов в неудовлетворительном состоянии. За второй квартал 2023 года специалисты обнаружили 21 такой объект и 15 привели в надлежащее состояние.