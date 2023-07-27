На Шереметьевской улице в Москве построят дом для переселения по реновации

Общая площадь комплекса составит около 23 тыс. кв. м

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект дома по реновации в районе Марьина Роща на северо-востоке столицы. Пластика фасадов формируется за счет вертикальных и горизонтальных "поясов", выполненных в контрастных цветах, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Общая площадь комплекса составит порядка 23 тыс. кв. м. Дом будет иметь элегантный современный облик и удачно впишется в окружающую застройку Марьиной Рощи. Для оформления фасадов авторы проекта предлагают использовать монохромные оттенки - белый и светло-серый, разбавив их насыщенным оранжевым цветов", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба комитета.

Как добавили в ведомстве, в качестве отделки новостройки выбран керамогранит - долговечный и прочный материал. Также предусмотрены корзины под кондиционеры, которые выполнят из металлических панелей. Входные группы будут полностью прозрачными, включая козырьки над входами.

Ранее Москомархитектура выдала свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) для дома по адресу: Шереметьевская улица, владение 17, корп. 1 и 2. Проект разработан ООО НТЦ "Стройнаука-ВИТУ".