В районе Крюково в 2024 году введут в эксплуатацию дом по программе реновации

Всего в новостройке предусмотрено 477 квартир

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Новостройка для переселения участников программы реновации на Заводской улице в Зеленограде будет введена в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В 2024 году будет введен в эксплуатацию дом по программе реновации в Зеленограде по адресу: район Крюково, Заводская улица, 14. В настоящее время завершены монолитные работы, кладка стен и перегородок. Ведется монтаж окон и инженерных систем, приступили к внутренней отделке помещений", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в департаменте, жилой дом будет состоять из двух отдельно стоящих зданий переменой этажности. Новостройка будет представлять собой монолитную конструкцию с вентилируемыми фасадами, облицованными фиброцементными плитами. На фасадах устанавливаются корзины для кондиционеров.

"Всего здесь предусмотрено 477 квартир (однокомнатных - 94, двухкомнатных - 295, трехкомнатных - 77, четырехкомнатных - 11). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - добавили в пресс-службе департаменте строительства.

Квартиры будут располагаться со второго этажа, а первые этажи будут полностью отданы под общественные помещения, здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Входные группы выполнят из стекла. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Также новостройки оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят. Во дворе нового дома обустроят две детские игровые площадки. Для любителей уличного спорта установят новые тренажеры, турники и брусья, под территорией внутреннего дворового пространства разместится подземная одноуровневая автостоянка.